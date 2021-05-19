Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армянский фактор диаспоры нуждается в полноценном использовании

“Армения после второй Арцахской войны, а также и сейчас, когда Азербайджан нарушил территориальную целостность Республики Армения, более чем когда-либо нуждается в союзниках. С рядом государств как исторически, так и в условиях нынешних реалий мы можем сформировать новые союзнические отношения. Последовательное и значимое международное давление на Азербайджан может привести к результатам.

Главный редактор газеты “Аздак” Шаан Гантаарян в беседе с “Айастани Анрапетутюн” отметил, что после войны, а также ноябрьского заявления стало ясно, что официальный Ереван потерял гибкость проведения многовекторной внешней политики. Это, по его словам, обусловлено различными обстоятельствами, но определенные пробелы может восполнить диаспора, которая в этом плане более свободна. “Полноценное использование армянского фактора в разных геополитических центрах - и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в ближневосточном регионе -сегодняшний императив”, - подчеркнул Шаан Гантаарян”.

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