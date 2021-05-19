Газета “Айастани Анрапетутюн”: Также, и проявление водного террора

“Два враждебно настроенных по отношению к Армении государства - Азербайджан, искусственно созданный на Армянском нагорье - колыбели армян и Турция очень большое внимание уделяют водной геополитике. Разжигаемые турецкой стороной войны следует рассматривать и на фоне политики водных войн. Дело в том, что тюркская сторона шаг за шагом овладевала синими артериями Армении и в советские годы. Например, за Карвачар они борьбу вели еще с тех лет. Мы помним, как акцентировался вопрос Карвачара после третьей Арцахской войны. Почему? Потому что Карвачарский район является водным донором не только Республики Армения, но и Арцаха. В этом контексте они всегда пристально следили за районом Кашатага. Азербайджан начал это дело еще в 1919 году, сразу же после своего искусственного создания. В архивных документах есть открытые заявления их высшего руководства о наших голубых территориях.

Можем ли мы вопрос озера Сев Лич рассматривать в контексте этого водного террора? Определенно, да. Объем воды более чем в 9 миллионов кубометров. Вода холодная, пресная, используется для орошения. Помимо орошения, пресноводное озеро является источником и питьевой воды, конечно, после правильного очищения. Но есть и другие факты водного террора, осуществляемого противником”.

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