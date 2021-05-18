Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная: МО Армении

Ситуация, сложившаяся после провокаций на армяно-азербайджанской границе 12 и 13 мая со стороны азербайджанских вооруженных сил, существенно не изменилась. Ситуация относительно спокойная.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, министерство обороны Республики Армения подчеркивает необходимость мирного урегулирования вопроса, высоко оценивает усилия, прилагаемые различными странами и международными организациями в этом направлении, учитывая их призывы к мирному разрешению вопроса. В связи с этим переговоры, начатые 14 мая, все еще продолжаются.

Однако в случае отсутствия мирного разрешения в разумные сроки, то есть в случае, если азербайджанские военные не вернутся на свои исходные позиции без предварительных условий, Вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право решить вопрос другими способами, в том числе силовыми.

Министерство обороны снова заявляет, что любое посягательство на суверенные территории Республики Армения абсолютно недопустимо, и азербайджанские военные обязаны покинуть территорию Республики Армения.