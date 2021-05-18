Незаконно находящиеся на территории Армении азербайджанцы угрожали армянским пастухам: омбудсмен  

Работа по сбору фактов офиса защитника прав человека Армении в Гегаркуникской и Сюникской областях подтвердила, что 12 и 13 мая азербайджанские вооруженные военнослужащие, незаконно находящиеся на суверенной территории Республики Армения, угрожали оружием армянским пастухам. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал омбудсмен Армении Арман Татоян.

«В частности, в Сюнике, на участке от территории Черного озера до села Веришен в общине Горис, ранним утром 12 мая азербайджанские вооруженные военнослужащие подошли к пастуху села, пасущему животных, и пригрозили оставить свой сарай и пастбище.

Работа по сбору фактов офиса защитника прав человека Армении показала, что сарай пастуха из Веришена находится на территории пастбища, постоянно используемого жителями Акнера, Веришена и ряда других сел - около Черного озера, а само озеро находится на территории Армении», - отметил Татоян.

Он добавил, что 12 мая в Гегаркунике, на пастбищах возле села Верин Шоржа в общине Варденис Армении, около 10 вооруженных азербайджанских солдат подошли к пастуху села Верин Шоржа и пригрозили оружием, разговаривая с ним также по-армянски.

«В тот же день, когда 6 пастухов из Вардениса и села Айрк пасли свой крупный и мелкий рогатый скот возле водоема около того же пастбища на территории Республики Армения, к ним подошли несколько десятков азербайджанских военнослужащих, угрожали им оружием и дали им на выезд 5 минут, иначе они пригрозили взять их в плен.

13 мая около 50 азербайджанских военнослужащих угрожали оружием пастуху села Верин Шоржа и требовали уйти, в противном случае угрожая убить или взять его в плен.

Кроме того, 12 мая пастух из села Гегамасар Кут подошел к хлеву на склоне холма недалеко от села и обнаружил около 50 азербайджанских военнослужащих», - говорится в сообщении.

По словам Татояна, в ходе визита защитника прав человека выяснилось, что пастбища предоставляются людям в аренду по документам местных органов. Он подчеркнул, что, по словам пастухов, у них больше нет возможности пользоваться пастбищами.

Омбудсмен отметил, что проблема в том, что азербайджанские военные физически находятся на пастбищах, принадлежащих людям на законных основаниях, а в некоторых случаях их невозможно использовать из-за того, что они находятся под прицелом азербайджанцев.

При этом пастухи заявили, что не могут даже подойти к пастбищам, потому что в случае такой попытки азербайджанские военные открывают огонь. Это касается и сенокосов.

Эти обстоятельства были подтверждены другими доказательствами, полученными защитником прав человека, такими как документы о пастбищах, местные исследования, соответствующие фотографии и т.д.

Изучения офиса омбудсмена доказывают, что азербайджанские военные, будучи вооруженными, совершали преступные действия против жителей приграничных населенных пунктов, угрожая убить или захватить безоружных мирных жителей в плен, незаконно требуя покинуть пастбища и животноводческие хозяйства пастухов, которые принадлежат им по юридическим документам, предоставленным компетентными органами Республики Армения.

Вооруженные силы Азербайджана нарушили международно признанные права приграничных жителей Республики Армения, закрепленные в Конституции Республики Армения: права на жизнь, физические, психические, имущественные и другие жизненно важные права. При этом, при общении с мирным населением они были в масках.

«Очевидно, что для защиты приграничных жителей Армении от подобных противоправных действий, необходимо создать зону безопасности вокруг Гегаркуника и Сюника на всех участках границы с Азербайджаном», - сказал Арман Татоян, добавив, что вопрос в том, что эти действия не уникальны. В ходе работ офиса омбудсмена за последние месяцы были зарегистрированы и другие случаи нарушения азербайджанскими военными прав пастухов, проживающих в приграничных селах Армении.

Он также представил фотографию, на которой показан пример пастбища, находящегося под прицелом Азербайджана.