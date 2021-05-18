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Делегация Армении примет участие в переговорах между странами ЕАЭС и Египтом о свободной торговле

Делегация Армении примет участие в переговорах между странами ЕАЭС и Египтом о свободной торговле

Делегация правительства Республики Армения в Москве примет участие в четвертом раунде переговоров по подписанию соглашения о свободной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Арабской Республикой Египет. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

Делегация во главе с заместителем министра экономики Варосом Симоняном также примет участие в 5-м заседании Консультативного комитета по промышленности и 82-м заседании подкомитета по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и защитным мерам Консультативного комитета по торговле.

Визит намечен на 25-27 мая.


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