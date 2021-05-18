Список АНК на парламентских выборах возглавит Левон Тер-Петросян

Партия «Армянский национальный конгресс» будет участвовать в внеочередных парламентских выборах 20 июня. Как сообщает Арменпресс, партия распространила заявление об этом.

«Сегодня, 18 мая, состоялось первое заседание новоизбранного правления Армянского национального конгресса, на котором обсуждался вопрос участия партии в предстоящих внеочередных выборах в Национальное Собрание. В результате всестороннего обсуждения было принято следующее решение:

Армянский национальный конгресс примет участие во внеочередных парламентских выборах, намеченных на 20 июня. Список АНК возглавит первый президент Армении Левон Тер-Петросян, а избирательный штаб возглавит вице-президент партии Левон Зурабян».