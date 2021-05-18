Мгер Григорян принял участие в заседании Совета ЕЭК

Исполняющий обязанности вице-премьера Мгер Григорян в формате видеоконференции принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в повестку дня заседания был включен ряд вопросов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, таможенной и других сферах в рамках ЕАЭС.

В частности, в ходе заседания были обсуждены работы по завершению реализации проекта “Унифицированная система поиска «Работа без границ»”. Программа стартует с 1 июля текущего года. В рамках проекта создана поисковая система для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в национальных информационных системах государств–членов Евразийского экономического союза в сфере трудоустройства и занятости. Программа направлена на обеспечение и развитие сотрудничества на рынке труда государств-членов ЕАЭС.

В ходе заседания ЕАЭС было принято решение о внесении изменений в утвержденный Решением Евразийского экономического совета № 105 от 23 ноября 2020 года перечень условий производства и технологических процессов, в случае выполнения которых продукция считается произведенной в государствах-членах ЕАЭС.

В рамках повестки дня членам Совета ЕЭК также был представлен доклад о работе по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, согласно которому в 2020 году государства-члены Союза совместно с ЕЭК устранили 15 барьеров, 12 из которых были запретами. По состоянию на конец 2020 года барьеры были сокращены на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По итогам заседания принят ряд решений, в частности, об установлении до 31 декабря 2021 года нулевой ставки тарифа на трикотажные полотна машинной или ручной вязки, а также решения об установлении нулевой ставки ввозной пошлины на отдельные виды продукции, используемой при производстве аккумуляторов, сроком на 2 года.