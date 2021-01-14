Предстоящие на 19 мая мероприятия
18:09, Май 18, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 20:18 В парламентских выборах примет участие Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян
- 19:37 Альфонсо Ди Риццо назначен послом Итальянской Республики в Республике Армения
- 18:26 Список АНК на парламентских выборах возглавит Левон Тер-Петросян
- 18:21 Мгер Григорян принял участие в заседании Совета ЕЭК
- 18:09 Предстоящие на 19 мая мероприятия
- 17:56 Армения подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Турции
- 17:52 Иерусалимский патриархат ААЦ осудил нападение еврейской молодежи на армянского иерея
- 17:45 Карты ГШ ВС СССР свидетельствуют, что озеро Сев принадлежит Армении: ЭКСКЛЮЗИВ
- 17:42 Запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы может стать долгосрочным решением: МИД РФ
- 17:29 Армия обороны есть, будет и станет более боеспособной: президент Арцаха
- 17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-05-21
- 17:25 Азиатские индексы - 18-05-21
- 17:16 Источник: в Сирии пять человек погибли при разгоне демонстрации боевиками
- 17:04 СМИ: в результате циклона "Тауктае" на западе Индии погибли 18 человек
- 16:53 Ваграм Думанян посетил Дом-музей А. Спендиаряна
- 16:52 С начала эскалации конфликта с Израилем погибли 236 палестинцев
- 16:45 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1562
- 16:15 МИД Австрии ответил на "проклятие" Эрдогана
- 16:09 Илон Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей по версии Bloomberg
- 15:17 Израиль нанес удары по девяти ракетным установкам в секторе Газа
- 15:09 В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией
- 15:05 Замглавы МИД РФ и посол Ирана обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
- 14:54 В Грузии работники завода "Боржоми" потребовали повысить зарплаты
- 14:42 В Международный день музеев представителям сферы вручены золотые медали Министерства НОКС
- 14:38 Замминистра ИД РФ говорил с послом Франции об урегулировании карабахского вопроса
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