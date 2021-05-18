Армения подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Турции

Республика Армения представила межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Турции, обвинив ее в вербовке и отправке в Азербайджан сирийских наемников для участия в военных действиях в ходе 44-дневной Арцахской войны, а также в оказании военной помощи Азербайджану, что также привело к нарушениям конвенции. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе представительства Армении при ЕСПЧ.

«В частности, правительство Армении утверждает, что Турция нарушила права жителей Армении и Арцаха на жизнь, запрет на пытки и бесчеловечное обращение, право на свободу, право на собственность, право на личную и семейную жизнь, а также ряд других прав.

Правительство предоставило обширные доказательства того, что Турция вербовала и перебрасывала сирийских наемников из Сирии в Азербайджан, поставляла военную технику, оружие и боеприпасы азербайджанским ВС и участвовала в конфликте другими способами», - говорится в сообщении.