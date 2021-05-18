Карты ГШ ВС СССР свидетельствуют, что озеро Сев принадлежит Армении: ЭКСКЛЮЗИВ

В распоряжении Арменпресс оказались карты Генерального штаба Вооруженных Сил СССР № J-38-21 в масштабе 1: 100 000, согласно которой озеро Сев (отметка: 2657,5 м) вместе с западным, южным и восточным побережьями расположено внутри Армянской ССР. На территории Азербайджанской ССР находится часть северного берега озера, занимающая около 10% всей площади зеркала озера. Согласно этой карте, озеро Сага, расположенное в непосредственной близости от озера Сев, полностью находится на территории Армянской ССР.

Республика Армения в своих фундаментальных документах подтвердила, что является правопреемником Армянской ССР. В течение последних 30 лет между Арменией и Азербайджаном не проводилось никаких работ по делимитации или демаркации, имеющих юридическую силу. Следовательно, карты Генерального штаба Вооруженных Сил СССР в этом отношении остаются наиболее точным, полным и фундаментальным источником.

Следовательно, присутствие азербайджанских вооруженных сил на западном, южном и восточном берегах озера Сев Сюникской области Республики Армения является полностью незаконным, а принадлежность упомянутых территорий Республике Армения является однозначной и никоим образом не может быть оспорена.