Армия обороны есть, будет и станет более боеспособной: президент Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 18 мая посетил министерство обороны, где провел совещание с высшим командным составом Армии обороны.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся армейского строительства, обороноспособности страны, равно как и улучшения социальных условий военнослужащих.

Президент выразил глубокую признательность всему составу Армии обороны за самоотверженное выполнение своей миссии и защиту Родины от турецко-азербайджанской агрессии в меру своих сил.

«Мы выступаем с достойной и стабильной повесткой мира, однако для этого необходимы также гарантии безопасности. Поэтому Армия обороны есть, будет и станет более боеспособной. В результате намеченных реформ будет сформирована профессиональная армия, в которой важную роль будут играть военнослужащие по контракту», - сказал глава государства, добавив, что будет предпринято максимум усилий для последовательного и быстрого усовершенствования системы безопасности Арцаха.

Говоря об улучшении социально-бытовых условий военнослужащих, президент Арутюнян подчеркнул, что при действенном участии правительства Республики Армения до 2023 года будет полностью решена проблема жилищного обеспечения действующих офицеров и военных пенсионеров, будут также проведены дополнительные работы по предоставлению социальных гарантий военнослужащим и улучшению социального положения членов семей погибших, умерших и ставших инвалидами военнослужащих.