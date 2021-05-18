СМИ: в результате циклона "Тауктае" на западе Индии погибли 18 человек
По меньшей мере 18 человек, по предварительным данным, стали жертвами мощного тропического циклона "Тауктае", ударившего по западному побережью Индии. Как сообщает во вторник газета The Times of India, в штате Махараштра погибли 14 жителей, в Гуджарате - четверо.
По данным спасательных служб, еще 127 человек считаются пропавшими без вести.
"Тауктае" начался у индийского побережья в минувшие выходные, пик циклона пришелся на вечер понедельника. Власти штата Гуджарат эвакуировали около 150 тыс. человек из прибрежных районов, а также развернули 54 бригады Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) и местных спасателей.
В больницах, где проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, приняты меры для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии и производства медицинского кислорода, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
В состояние повышенной готовности были приведены подразделения ВМС и сухопутных войск, оказавшие помощь населению. В Аравийском море три индийских фрегата спасли 60 рабочих морских платформ для добычи нефти: люди находились на двух баржах, дрейфовавших в открытом море.
Циклон "Тауктае" - первый тропический шторм, зафиксированный в Индии в текущем году. Он образовался в районе Лакшадвипских островов у юго-западного побережья Индостана и двигался на север вдоль берега. Принесенные циклоном шквалистый ветер, порывы которого достигали 180 км/час, и ливни привели к ощутимому экономическому ущербу в западных регионах Индии.
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