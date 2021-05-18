По меньшей мере 18 человек, по предварительным данным, стали жертвами мощного тропического циклона "Тауктае", ударившего по западному побережью Индии. Как сообщает во вторник газета The Times of India, в штате Махараштра погибли 14 жителей, в Гуджарате - четверо.

По данным спасательных служб, еще 127 человек считаются пропавшими без вести.

"Тауктае" начался у индийского побережья в минувшие выходные, пик циклона пришелся на вечер понедельника. Власти штата Гуджарат эвакуировали около 150 тыс. человек из прибрежных районов, а также развернули 54 бригады Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) и местных спасателей.

В больницах, где проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, приняты меры для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии и производства медицинского кислорода, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В состояние повышенной готовности были приведены подразделения ВМС и сухопутных войск, оказавшие помощь населению. В Аравийском море три индийских фрегата спасли 60 рабочих морских платформ для добычи нефти: люди находились на двух баржах, дрейфовавших в открытом море.

Циклон "Тауктае" - первый тропический шторм, зафиксированный в Индии в текущем году. Он образовался в районе Лакшадвипских островов у юго-западного побережья Индостана и двигался на север вдоль берега. Принесенные циклоном шквалистый ветер, порывы которого достигали 180 км/час, и ливни привели к ощутимому экономическому ущербу в западных регионах Индии.