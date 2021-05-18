Ваграм Думанян посетил Дом-музей А. Спендиаряна

В рамках Международного дня музеев и. о. министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян сегодня посетил Дом-музей Александра Спендиаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

В сопровождении директора музея Марине Отарян Ваграм Думанян осмотрел выставочные залы, ознакомился с экспонатами, отражающими жизнь и творческий путь великого композитора. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Александра Спендиаряна, внесенного ЮНЕСКО в календарь “Знаменитые люди 2020-2021”.

Ваграм Думанян подчеркнул важность знакомства с бесценным вкладом всемирно известного композитора, в частности, вкладом в армянскую музыку, и ее представления как армянской, так и зарубежной общественности. По словам и. о. министра наших великих нужно вспоминать не только в Международный день музеев, но и уважать, ценить их наследие, передавать его будущим поколениям, вот что является миссией музеев. Директор Дома-музея Александра Спендиаряна Марине Отарян отметила, что для более привлекательного представления экспонатов младшему поколению в музее используются новейшие технологии. Посетители музея, помимо приобщения к жизни композитора, могут участвовать в интерактивной игре “Я дирижер”, испытать свои дирижерские способности, а посредством образовательной программы “Спендиаряновские места - из Крыма в Армению” путешествовать по тем местам, где имели место важнейшие события жизни композитора.

Марине Отарян и Ваграм Думанян обсудили также программы, посвященные 150-летию Спендиаряна, которые, по заверению и. о. министра МСФО, благодаря совместным усилиям будут реализованы наилучшим образом.

Отметим, что 18 мая, как Международный День музеев, международное сообщество по предложению Международного совета музеев (ИКОМ) отмечает с 1977 года. В этом году Международный День музеев и “Ночь музеев” реализуются в рамках программы “Будущее музеев. Восстановить и переосмыслить”.