С пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке, Турции надо внести вклад в деэскалацию ситуации, заявил во вторник глава МИД Австрии Александер Шалленберг, комментируя "проклятие" турецкого президента.

Как передает Арменпресс, текст заявления австрийского министра поступил в распоряжение РИА Новости.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что проклинает австрийское правительство, после того, как на федеральных ведомствах Австрии были подняты флаги Израиля.

"С пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке. ХАМАС - это террористическая организация. Нам нельзя допустить, чтоб они нам навязывали закон действия", - заявил Шалленберг.

По его словам, подобными выпадами в отношении правительств, в том числе австрийского, которые перед лицом террора стоят на стороне Израиля, турецкие политики ещё раз показывают "своё ужасающее понимание права".

"Вместо того, чтобы подливать масла в огонь, Турция срочно призывается внести вклад в деэскалацию", - добавил глава МИД.

В австрийском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что после слов Эрдогана вызвали в МИД турецкого посла.

"После этих абсурдных высказываний президента Эрдогана турецкий посол сегодня в первой половине дня был вызван в МИД, чтобы ему совершенно ясно донесли позицию Австрии", - сообщили РИА Новости в министерстве.

Как заявил ранее австрийский канцлер Себастьян Курц, израильский флаг в минувшую пятницу подняли на крыше федерального ведомства канцлера в знак солидарности, так как "террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения". Вслед за ведомством канцлера израильский флаг поднял и австрийский МИД, заявив о решительной поддержке безопасности Израиля.