Израиль нанес удары по девяти ракетным установкам в секторе Газа
15:17, 18 Май, 2021
ВВС Израиля во вторник нанесли удар по девяти наземным и подземным установкам для запуска ракет в секторе Газа за утро вторника, сообщили военные.
"Начиная с 8.00 утра истребители ВВС Израиля и летательные аппараты обнаружили и атаковали девять подземных и наземных установок для запуска ракет в секторе Газа",- говорится в сообщении пресс-службы армии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
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