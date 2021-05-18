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Израиль нанес удары по девяти ракетным установкам в секторе Газа

Израиль нанес удары по девяти ракетным установкам в секторе Газа

ВВС Израиля во вторник нанесли удар по девяти наземным и подземным установкам для запуска ракет в секторе Газа за утро вторника, сообщили военные.

"Начиная с 8.00 утра истребители ВВС Израиля и летательные аппараты обнаружили и атаковали девять подземных и наземных установок для запуска ракет в секторе Газа",- говорится в сообщении пресс-службы армии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.


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