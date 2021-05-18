Замглавы МИД РФ и посол Ирана обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко встретился с послом Ирана в РФ Каземом Джалали. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт МИД России. На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, в том числе и по нагорно-карабахскому вопросу и ситуации на армяно-азербайджанской границе.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения.