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В Грузии работники завода "Боржоми" потребовали повысить зарплаты

В Грузии работники завода "Боржоми" потребовали повысить зарплаты

Работники грузинского завода "Боржоми" объявили забастовку и вышли на акцию с требованием повышения заработной платы, сообщает грузинский Первый канал.

"Работники завода "Боржоми" проводят акцию. Рабочий процесс приостановлен с утра. Возле завода собрались бастующие работники первого и второго Боржомского разливочного завода. Бастующие сотрудники компании требуют повышения заработной платы, выходных и оплаты сверхурочных. Рабочие завода говорят, что компания снизила заработную плату, сократив ее почти на 50% с учетом уровня инфляции", - говорится в сообщении на сайте канала,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает канал, на днях бастующие сотрудники компании "Боржоми" встретились с представителями администрации. Сотрудники предупредили администрацию завода, что попытка найти им замену вызовет противостояние, а ответственность за это будет нести компания.

 

 


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