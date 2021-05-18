В Международный день музеев представителям сферы вручены золотые медали Министерства НОКС

По случаю Международного дня музеев за значительный вклад, внесенный в эту сферу и за многолетнюю деятельность в сфере культуры заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ара Хзмалян работникам области вручил золотые медали, почетные грамоты и благодарственные грамоты министерства.

Как передает «Арменпресс», церемония состоялась 18 мая в Музее литературы и искусства им. Егише Чаренца.

Замминистра золотые медали вручил заведующей отделом выставочного зала Матенадарана Аиде Чархчян, замдиректору Матенадарана по научной части Карену Матевосяну, директору Музея литературы и искусства Каро Варданяну.

Почетных и благодарственных грамот удостоились представители музеев как Еревана, так и областей.

Директор музея литературы и искусства Каро Варданян представил деятельность музея за последние годы и сказал: “В предыдущие месяцы, когда действовали строгие ограничения, нас воодушевляла активность общественности на интернет-площадке, но было и беспокойство, что после устранения ограничений, возможно, мы не сможем вернуть посетителей, однако наши сомнения развеялись. По сравнению с этими днями 2019 года посетителей, практически, не стало меньше. Это означает, что интерес не погас, это означает, что наше общество любит свое культурное наследие, доверяет музеям”, - подчеркнул Варданян.

По его словам, богатое наследие музея они хотят сделать более доступным для широкой публики, особенно для молодежи

Международный день музеев по инициативе Международного совета музеев отмечается с 1977 года. По инициативе Министерства культуры Франции под эгидой Совета Европы и ЮНЕСКО ежегодно в мае проводится Общеевропейская ночь музеев. Армянские музеи участвуют в этом мероприятии с 2005 года.