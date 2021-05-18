Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена в Женеве

Окончательной договоренности о месте проведения российско-американского саммита нет, как только и если она будет - последует соответствующее сообщение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". При этом, по данным источников РИА Новости, предстоящий саммит, если Россия даст на него согласие, может состояться в Женеве,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, действительно ли стороны рассматривают Швейцарию для проведения саммита.