 Музей Туманяна наполнен дыханием Кашатага, представлены фотографии кашатагских памятников

Музей О. Туманяна в течение десяти дней будет наполнен духом Кашатага. С 18 по 28 мая в музее пройдет выставка “Армянский Кашатаг”, состоятся, встречи, обсуждения.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» директор музея Ани Егиазарян отметила, что день открытия был выбран не случайно.

“В этом году должны были отмечать 29-ю годовщину освобождения Кашатага, но сегодня имеем то, что есть. Музее реализует проект “За 7 горами”, в рамках которого молодые люди знакомятся с Родиной. Программа получила много откликов, у нас было около 5 000 участников, в том числе и из Арцаха, в частности из Кашатагского района. После подведения итогов программы за пять месяцев у нас было 10 победителей, один из которых был из Кашатагского района. С самого начала было решено выбрать местность и направить туда группу победителей для ознакомления с памятниками. Кашатаг был выбран случайно. К сожалению, вместо того, чтобы находиться в Кашатаге, сегодня мы вынуждены Кашатаг перенести в музей в виде фотографий”, - сказала Ани Егиазарян.

По словам главного редактора газеты “Меран”, фотографа Зограба Эркояна, на выставке будет представлено более ста фотографий, изображающих историко-культурные памятники Кашатага: церковь Сурб Вардан (17 век), монастырь Варазгом (9 век), Катосаванк (9 век), трехнефный базилик Сурб Геворг Цицернаванка (4 век) и др.

“Фотографии расскажут о хачкарах, надгробиях, церквях, монастырях, которые свидетельствуют о том, что на протяжении тысячелетий Кашатаг был армянским. Мы оставили там большое историческое и культурное наследие, которое сегодня находится под угрозой исчезновения. Азербайджан на этих территориях решил уничтожить все армянские следы, это очень тревожит. Наша задача - постоянно говорить и поднимать этот вопрос”, - сказал Зограб Эркоян.

Докладчики подчеркнули, что они стремились представлять эти фотографии и сопровождать их историями. В ближайшее время планируется издание двуязычного фотоальбома, увековечивающего исторические и культурные ценности Кашатага.