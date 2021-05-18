Боррель и Блинкен обсудили совместные усилия ЕС и США по деэскалации на Ближнем Востоке

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили совместные усилия по деэскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил во вторник Боррель,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Обменялись с госсекретарем Блинкеном информацией о том, как ЕС и США могут совместно способствовать прекращению насилия в Израиле и Палестине и снижению напряженности", - написал он в Twitter.

По словам Борреля, необходимы "долгосрочные инициативы", направленные на достижение мирного решения конфликта. "Заглядывая дальше, мы также нуждаемся в долгосрочных инициативах, направленных на то, чтобы сломать динамику конфликта и возродить перспективу мирного будущего для всех", - подчеркнул он.