Время в Ереване: 11:07:36,   18 Май

Боррель и Блинкен обсудили совместные усилия ЕС и США по деэскалации на Ближнем Востоке

Боррель и Блинкен обсудили совместные усилия ЕС и США по деэскалации на Ближнем Востоке

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили совместные усилия по деэскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил во вторник Боррель,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Обменялись с госсекретарем Блинкеном информацией о том, как ЕС и США могут совместно способствовать прекращению насилия в Израиле и Палестине и снижению напряженности", - написал он в Twitter.

По словам Борреля, необходимы "долгосрочные инициативы", направленные на достижение мирного решения конфликта. "Заглядывая дальше, мы также нуждаемся в долгосрочных инициативах, направленных на то, чтобы сломать динамику конфликта и возродить перспективу мирного будущего для всех", - подчеркнул он.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации