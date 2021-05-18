Правительство приложит все усилия для проведения свободных, прозрачных и справедливых выборов: Арсен Торосян

Сегодня в правительстве состоялась встреча с представителями армянского офиса ООН и аккредитованных в Республике Армения иностранных дипломатических миссий для обсуждения вопросов подготовки и проведения 20 июня в Армении внеочередных парламентских выборов.

Как отметил руководитель аппарата премьер-министра Армении Арсен Торосян, необходимо использовать все имеющиеся ресурсы для проведения демократичных, прозрачных и справедливых парламентских выборов в соответствии с самыми высокими критериями.

Арсен Торосян заверил, что правительство вместе с Центральной избирательной комиссией приложит все усилия для проведения свободных, прозрачных, справедливых выборов и постоянного совершенствования избирательного процесса: “Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться этого”.

Арсен Торосян также подчеркнул важность работы наблюдательских миссий в процессе организации выборов. Руководитель аппарата премьер-министра также коснулся необходимости правильной организации выборов в связи с эпидемией.

“Внеочередные выборы содержат важный вызов, который мы не можем игнорировать - это время. Мы должны использовать весь инструментарий, чтобы провести выборы качественно, прозрачно, свободно и справедливо, и сделать это вдвое быстрее”, - сказал руководитель аппарата премьер-министра.

Председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян представил подробности процесса подготовки к внеочередным выборам. Глава ЦИК подчеркнул необходимость соответствующего технического оборудования на избирательных участках, а также организации обучения специалистов и персонала. Тигран Мукучян коснулся также вопроса информирования избирателей о поправках в Избирательном кодексе. С этой целью планируется издание руководств, выпуск специальных роликов.

“Мы планируем иметь отдельные буклеты, связанные с процедурой голосования, чтобы избиратели были информированы и готовы к особенностям новой процедуры голосования. Как вы знаете, эти изменения были приняты недавно, они упрощают избирательный процесс, но очень важно в короткие сроки проинформировать об этом избирателей”, — сказал председатель ЦИК.

Мукучян подчеркнул также, что на этих выборах будет сохранен весь инструментарий обеспечения прозрачности избирательного процесса, использованный на предыдущих выборах, списки избирателей будут опубликованы, на избирательных участках будут установлены камеры для обеспечения прямой трансляции процесса.

Представители аккредитованных в Республике Армения иностранных дипломатических миссий и международных организаций выразили готовность содействовать процессу проведения в Армении свободных, справедливых и прозрачных выборов.