В Государственном лингвистическом университете им. В. Брюсова состоялась научная конференция “Медиа и информация в войнах XXI века”.

Как передает «Арменпресс», ректор университета Карине Арутюнян отметила, что наряду с военными действиями в ходе 44-дневной войны в Арцахе происходила и информационная война.

“На вовлечение интернета и социальных медиа в войну, как основной путь коммуникации с государством и обществом, с различными группами армян всего мира, а также с международной аудиторией нужно обратить особое внимание. Обсуждение и выявление роли информации и средств массовой информации необходимо на примере войн XXI века, разработки новых и междисциплинарных подходов для их изучения”,- отметила Арутюнян.

По ее словам, подобные конференции дают возможность улучшить информационную и пропагандистскую работу как в военных, так и в послевоенных условиях.

В ходе конференции более полутора десятков ученых, представляющих вузы Армении, выступили с докладами, освещающими различные темы: безопасность, роль средств массовой информации и интернета в войнах, пропагандистские технологии, применяемые в военных конфликтах, война и социальные процессы.

Кандидат философских и филологических наук, доцент Научно-образовательного центра общественных коммуникационных технологий Государственного университета им. Брюсова Армен Саргсян представил свой доклад “Парк стратега”, как логическое продолжение армяноненавистнической политики Азербайджана.

“Парк стратега”, который открылся при участии Алиева, в содержательном плане имел много проблемных моментов. В нем армянские воины были представлены в издевательской форме. У входа в парк даже собирались очереди, в которых были и дети, что в целом является ужасающей реальностью”, - сказал Армен Саргсян.

Он подчеркнул, что “Парк стратега” является логическим продолжением “зараженной реальности”, которая на протяжении десятилетий была в азербайджанской действительности.

Армен Саргсян коснулся и некоторых показателей, которые позволяют утверждать, что в Азербайджане на государственном уровне осуществляется армяноненавистническая политика.