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Заместитель министра иностранных дел Армении принял делегацию наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ

Заместитель министра иностранных дел Армении принял делегацию наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Артак Апитонян 18 мая принял основной состав наблюдательской миссии на предстоящих 20 июня внеочередных парламентских выборах от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ во главе с руководителем делегации Оуэном Мерфи. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Заместитель министра высоко оценил роль наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ в ходе мониторинга выборов и с удовлетворением отметил сотрудничество с БДИПЧ/ОБСЕ.

Артак Апитонян подтвердил готовность Армении провести справедливые, прозрачные и соответствующие европейским стандартам выборы.


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