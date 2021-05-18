На Фестивале толмы, который пройдет на территории храма “Звартноц”, будет 20-25 павильонов

На территории Историко-культурного музея-заповедника “Звартноц” 22 мая состоится 10-й Всеармянский юбилейный фестиваль толмы.

Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции 18 мая председатель общественной организации “Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций” Седрак Мамулян рассказал, что первый фестиваль толмы в 2011 году получился очень поспешным, так как был после выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева о якобы совершаемых армянами фальсификациях.

“В день открытия здания Национальной академии наук Азербайджана в 2011 году Алиев коснулся якобы культурных, исторических фальсификаций армян, также и кухни, в частности, толмы. С этого дня мы начали проводить Всеармянский фестиваль толмы. Очень символично, что первый фестиваль прошел на территории Сардарапатского мемориала. Подчеркивая значение Сардарапата, очевидно, что мы хотели совместить важность культурного наследия с чувством самообороны. Другими словами, чтобы дать понять нашему обществу, что культурные нападки и культурная экспансия также опасны, нам необходимо защищать себя и в области культуры”, - сказал Мамулян.

На фестивале будет 20-25 павильонов, участниками которых будут различные рестораны, учебные центры, частники и группы.

Они будут готовить разные виды толмы. Конкурс проводится по трем номинациям: самая вкусная, самая красивая и лучшая задумка. Есть и главный приз, который получит команда, набравшая наибольшее количество баллов”, - добавил Мамулян.

Цель фестиваля толмы - популяризация толмы, ее многочисленных разновидностей, представление способов приготовления толмы, ее истории, чтобы этим уберечь армянское блюдо, находящееся под угрозой тюркизации, а также способствовать развитию регионов и туризма в Армении. Весь процесс фестиваля будет сопровождаться продажей различных видов толмы, и все это будет в сопровождении выступлений известных песенных и танцевальных коллективов.