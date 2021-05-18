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Что предусматривает регламент антикризисного реагирования ОДКБ от принятия решения до контроля?

Что предусматривает регламент антикризисного реагирования ОДКБ от принятия решения до контроля?

После провокаций, осуществленных вооруженными силами Азербайджана на армяно-азербайджанской границе 12-13 мая, Республика Армения обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности для проведения консультаций по статье 2 Договора о коллективной безопасности для начала запланированных процедур.

«Арменпресс» представляет регламент Организации Договора о коллективной безопасности при реагировании на кризисные ситуации (неофициальный перевод).

 

                                          ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке реагирования Организации Договора о коллективной безопасности на кризисные ситуации

 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет функции органов Организации Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ и/или Организация) по подготовке предложений по предотвращению (урегулированию) кризисных ситуаций и оказанию государствам – членам ОДКБ  необходимой помощи, а также механизм принятия соответствующих решений.

Механизм принятия решений о совместных мерах по предотвращению (урегулированию) кризисных ситуаций предусматривает последовательность действий органов Организации и государств – членов ОДКБ и их взаимодействия.

1.2. Принятие решений о совместных действиях по предотвращению (урегулированию) кризисных ситуаций осуществляется в соответствии с Уставом ООН, Договором о коллективной безопасности и Уставом Организации Договора о коллективной безопасности, другими международными договорами, заключенными в рамках ОДКБ, и настоящим Положением в целях защиты на коллективной основе безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитета государств – членов ОДКБ, а также совместного противодействия вызовам и угрозам коллективной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.3. Для целей настоящего Положения применяемые в нем термины означают:

«кризисная ситуация» ­– нарастающее обострение обстановки в одном или нескольких государствах – членах ОДКБ, которое непосредственно угрожает его (их) безопасности, стабильности, территориальной целостности, суверенитету и способно при отсутствии необходимой помощи государств – членов ОДКБ привести к его (их) неспособности выполнять свои функции и/или дестабилизации региона коллективной безопасности;

«чрезвычайная ситуация» – обстановка, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

 «гуманитарная помощь» – безвозмездная помощь, предоставляемая для оказания медицинского и социального содействия пострадавшим от кризисных ситуаций группам населения;

 «материально-техническая помощь» – помощь в виде поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, осуществляемых на льготной и/или безвозмездной основе, в целях обеспечения органов государственной власти финансовыми средствами, оборудованием, транспортом и другими видами материально-технических средств, необходимыми для реализации их функций;

«Миссия» – группа специалистов государств-членов, состоящая из представителей государств – членов ОДКБ, назначенных в соответствии с настоящим Положением, и временно направляемая в зону кризисной ситуации с целью проведения мониторинга обстановки, определения положения дел на месте и выработки предложений о дальнейших мерах Организации по предотвращению (урегулированию) кризисной ситуации, а также реализации иных функций, определенных Советом коллективной безопасности ОДКБ (далее – Совет);

«комплексная оперативно-профилактическая операция» – совокупность оперативно-разыскных, контрольно-надзорных, предупредительно-профилактических и иных мероприятий, осуществляемых совместно и по единому замыслу органами внутренних дел (полиции), органами безопасности и специальными службами, органами по контролю за оборотом наркотиков, пограничными ведомствами или иными компетентными органами государств – членов ОДКБ на своей территории и в соответствии со своим национальным законодательством.

 

  1. Мониторинг

2.1. Секретариат ОДКБ на постоянной основе осуществляет сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях развития обстановки в зоне ответственности Организации в целях выявления предпосылок кризисных ситуаций.

2.2. В случае выявления предпосылок кризисной ситуации Генеральный секретарь ОДКБ незамедлительно:

- инициирует созыв Постоянного совета ОДКБ;

- лично или через своего представителя (своих представителей) из числа руководства Секретариата и/или Объединенного штаба ОДКБ проводит консультации с руководством государства – члена, на территории которого имеются предпосылки кризисной ситуации;

- информирует Председателя Совета о складывающейся обстановке и представляет предложения о первоочередных мерах по предотвращению (урегулированию) кризисной ситуации.

2.3. На основании доклада Генерального секретаря ОДКБ Председатель Совета после консультаций с членами Совета принимает решение о целесообразности задействования механизма совместных консультаций в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения.

 

  1. Подготовка предложений

3.1. Подготовка предложений о совместных мерах по предотвращению (урегулированию) кризисной ситуации осуществляется в пределах своей компетенции Советом министров иностранных дел (далее – СМИД), Советом министров обороны (далее – СМО), Комитетом секретарей советов безопасности (далее – КССБ), Постоянным советом и вспомогательными органами ОДКБ совместно с Генеральным секретарем ОДКБ и государством – членом (государствами – членами) ОДКБ, на основании официального обращения которого (которых) рассматривается вопрос о совместных мерах.

3.2. Координация совместной деятельности государств – членов ОДКБ по обеспечению коллективной безопасности осуществляется Советом.

При возникновении кризисной ситуации или ее предпосылок в целях принятия согласованных мер по ее предотвращению (урегулированию) по предложению любого государства – члена незамедлительно, не позднее чем в трехдневный срок, после обращения к Председателю Совета приводится в действие механизм совместных консультаций. При этом внеочередные сессии Совета, а также соответствующие заседания СМИД, СМО, КССБ могут проводиться с использованием видео-конференц-связи.

Совет на основании официального обращения одного или нескольких государств – членов ОДКБ, на территории которого (которых) возникает кризисная ситуация, принимает решение об оказании помощи и/или реализации иных мер, которые будут сочтены необходимыми для стабилизации ситуации.

3.3. В течение суток после обращения к Председателю Совета, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Положения, проводится заседание Постоянного совета в целях экстренного обмена информацией между государствами-членами относительно складывающейся ситуации.

3.4. В случае возникновения кризисной ситуации или ее предпосылок СМИД:  

- проводит консультации в целях согласования внешнеполитических позиций государств – членов по предупреждению негативного развития обстановки;

- готовит предложения Совету по политическим средствам предотвращения (урегулирования) кризисной ситуации, а также при необходимости вносит предложения по назначению уполномоченного лица и его мандату;

- совместно с КССБ вносит предложения Совету по составу Миссии, ее задачам и развертыванию в зоне кризисной ситуации;

- осуществляет координацию действий ОДКБ с международными организациями;

- совместно с КССБ координирует усилия государств – членов ОДКБ, направленные на предотвращение (урегулирование) кризисной ситуации.

3.5. В случае возникновения кризисной ситуации или ее предпосылок КССБ:

 - совместно с вспомогательными органами ОДКБ разрабатывает и представляет на рассмотрение Совету предложения:

1) по осуществлению мер, направленных на предотвращение (урегулирование) кризисной ситуации, включая оказание гуманитарной и материально-технической помощи;

2) по проведению комплексных оперативно-профилактических операций;

- совместно со СМИД:

1) вносит предложения Совету по составу Миссии, ее задачам и развертыванию в зоне кризисной ситуации;

2) координирует усилия государств – членов ОДКБ, направленные на предотвращение (урегулирование) кризисной ситуации.

3.6. В случае возникновения кризисной ситуации или ее предпосылок СМО совместно с КССБ в соответствии с Положением о порядке принятия и реализации коллективных решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ разрабатывают и представляют на рассмотрение Совету предложения о составе, сроках, развертывании и применении сил и средств системы коллективной безопасности, необходимых для:

- упреждающего развертывания на территории любого государства – члена ОДКБ с целью демонстрации готовности к применению силы;

- предотвращения или отражения вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств – членов ОДКБ;

- предотвращения, сдерживания и прекращения насильственных действий в пределах государств – членов ОДКБ;

- противодействия другим вызовам и угрозам, а также для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.7. Секретариат, Объединенный штаб и Постоянный совет ОДКБ во взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами государств – членов ОДКБ не позднее чем в трехдневный срок готовят предложения СМИД, СМО и/или КССБ по политико-дипломатическим мерам, применению сил и средств системы коллективной безопасности, оказанию гуманитарной, материально-технической и иной помощи, реализации других мер, необходимых для предотвращения (урегулирования) кризисной ситуации.

3.8. Генеральный секретарь и Постоянный совет ОДКБ по мере необходимости проводят консультации в целях координации позиций государств – членов ОДКБ по военно-политическим вопросам и вопросам безопасности, организуют подготовку проектов документов и решений Совета, СМИД, СМО, КССБ по вопросам, связанным с реализацией совместных мер по предотвращению (урегулированию) кризисной ситуации, в соответствии с полученными поручениями.

3.9. Проекты документов, вносимые на рассмотрение Совета, СМИД, СМО, КССБ, направляются Генеральным секретарем ОДКБ с грифом «Весьма срочно» и докладываются соответствующим должностным лицам незамедлительно после получения.

3.10. В случае необходимости проведения внутригосударственного согласования проекта документа, вносимого на рассмотрение внеочередных сессий Совета и заседаний СМИД, СМО или КССБ, он считается согласованным в случае непредставления государством – членом ОДКБ в Секретариат ОДКБ официальных замечаний и предложений к нему не позднее чем в трехдневный срок с момента его направления на такое согласование.

При этом в случае поступления замечаний и предложений по проекту документа, вносимого на рассмотрение внеочередных сессий Совета и заседаний СМИД, СМО или КССБ, от государств – членов ОДКБ, они рассматриваются Постоянным советом ОДКБ в оперативном порядке.

 

  1. Принятие решений

4.1. Генеральный секретарь ОДКБ согласовывает с главами государств – членов ОДКБ, председателями СМИД, СМО, КССБ уровень представителей, время, место и повестку дня проведения соответствующих заседаний.

4.2. СМИД, СМО, КССБ рассматривают предложения Секретариата, Объединенного штаба и Постоянного совета ОДКБ, заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ о совместных мерах по предотвращению (урегулированию) кризисной ситуации, представляют на рассмотрение Совета проекты решений по этим вопросам и согласовывают усилия заинтересованных министерств и ведомств по реализации принятых решений.

4.3. Совет рассматривает и утверждает представленные СМИД, СМО, КССБ проекты решений о совместных мерах по предотвращению (урегулированию) кризисной ситуации.

4.4. Решение о совместных мерах по предотвращению (урегулированию) кризисной ситуации принимается Советом в соответствии с Правилами процедуры органов Организации.

4.5. В случае кризисной ситуации Совет обращается к сторонам, в нее вовлеченным, с требованием о прекращении действий, способствующих продолжению или развитию такой ситуации, и выполнении мер, одобренных Советом в целях урегулирования такой ситуации.

4.6. Совет в соответствии со своими полномочиями принимает меры для урегулирования кризисной ситуации в случае, если мероприятия, предусмотренные пунктом 4.5 настоящего Положения, могут оказаться или оказались недостаточными.

4.7. Генеральный секретарь ОДКБ по поручению Совета информирует Совет Безопасности ООН и другие международные организации о целях и характере совместных мер ОДКБ по предотвращению (урегулированию) кризисной ситуации.

 

  1. Реализация решений и контроль за их осуществлением

5.1. После принятия Советом решения о совместных мерах по предотвращению (урегулированию) кризисной ситуации Секретариат ОДКБ незамедлительно уведомляет государства-члены о вступлении указанного решения в силу и направляет им его заверенную аутентичную копию.

5.2.  Каждое из государств – членов, за исключением государств – членов, которые не подписали решение о совместных мерах по предотвращению (урегулированию) кризисной  ситуации, в срок, определенный Советом, но не позднее семи суток  с даты вступления в силу решения о совместных мерах по предотвращению (урегулированию) кризисной ситуации, обеспечивает принятие внутригосударственного правового акта, направленного на реализацию указанного решения, и информирует об этом Генерального секретаря ОДКБ.

5.3. Генеральный секретарь ОДКБ осуществляет общий контроль за исполнением решения о совместных мерах по предотвращению (урегулированию) кризисной ситуации и докладывает о его ходе Совету.

5.4. Полномочия по контролю за реализацией отдельных совместных мер по предотвращению (урегулированию) кризисной ситуации в зоне ее развития (в т. ч. за распределением гуманитарной помощи, оказанием материально-технической помощи) могут возлагаться Советом на Миссию, которая осуществляет указанные полномочия с обязательным информированием Генерального секретаря ОДКБ.


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