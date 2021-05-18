Банки простили кредиты лицам, погибшим во время войны, и их родственникам на сумму в 2.5 млрд драмов

Финансовая система простила кредиты лиц, погибших в Арцахской войне, и их родственников, также и лиц, приобретших инвалидность.

Как сообщает «Арменпресс», такую уверенность председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян выразил при представлении годового отчета о деятельности Центрального банка на заседании постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

“Без какого-либо содействия правительства финансовая система Армении простила кредиты погибших, членов семей погибших, лиц считающихся без вести пропавшими и приобретших инвалидность”, - представил Галстян.

21 октября 2020 года Национальное собрание Республики Армения приняло представленный правительством проект закона, которым банкам и кредитным организациям предоставлялась возможность без налоговых последствий прощать кредитные обязательства определенных лиц: погибших, без вести пропавших или приобретших инвалидность в результате военных действий. Таким образом, банки и кредитные организации, которые прощали кредиты погибших, пропавших без вести и приобретших инвалидность и их родным, освобождались от некоторых налоговых обязательств. Это для банков и кредитных организаций возможность прощать кредитные обязательства, однако по закону она не может быть обязана.