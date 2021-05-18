Темпы кредитования выше ожиданий ЦБ

В Армении по итогам первого квартала 2021 года темпы кредитования выше, чем прогнозировал Центробанк.

Как сообщает «Арменпресс», такую уверенность председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян выразил при представлении годового отчета о деятельности Центрального банка на заседании постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

“Кредитное поведение банков в 2021 году, по нашим ожиданиям, должно было быть более консервативным. Мы ожидали снижения ставок по кредитам. Но первый квартал показал, что ставки по кредитам выше, чем мы ожидали”, - сказал Мартын Галстян.

Но есть ужесточение определенных условий. Есть клиенты, которые с точки зрения банков считаются более рискованными, т. е. банки не могут предоставлять им ссуды или применять к ним политику кредитования с более высокими процентными ставками. Говоря о 2020 годе, председатель ЦБ напомнил, что в прошлом году доходы населения и бизнеса в некоторой степени сократились, и некоторые граждане, хозяйствующие субъекты имели проблемы, связанные с обслуживанием своих кредитов. Однако, по словам Мартына Галстяна, банки проявили очень осмотрительную и умную политику.

“Во многих случаях банки пересматривали условия, в одних случаях продлевая срок кредитного договора, а в других - несколько снижая процентные ставки. То есть, проявляя индивидуальный подход, они пытались решать эти проблемы”, - сказал Мартын Галстян.

По словам Мартына Галстяна, начавшийся в прошлом году диалог между банками и клиентами в этом году все еще продолжается. Есть клиенты, которые пока находятся в более привилегированной ситуации, чем раньше, чем было предусмотрено кредитным договором.