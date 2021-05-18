Переговоры по разрешению ситуации на армяно-азербайджанской границе продолжатся 19 мая: Минобороны

По состоянию на утро 18 мая после провокаций 12 и 13 мая в ситуации на армяно-азербайджанской границе никаких изменений не зафиксировано. Ситуация относительно спокойная, подразделения Вооруженных сил Армении предотвращают попытки азербайджанских военнослужащих проникать на территорию Республики Армения. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Министерства обороны Армении.

“Ситуация как в Сюникской, так и в Гегаркуникской областях полностью контролируется Вооруженными силами Армении. Ожидается, что переговоры о полном разрешении сложившейся ситуации продолжатся завтра, 19 мая.

Вооруженные силы Республики Армения, привержены мирному урегулированию вопроса, в то же время готовы к любому развитию, подчеркивая, что посягательства на суверенные территории Республики Армения абсолютно недопустимы. Азербайджанские военнослужащие обязаны без предварительных условий покинуть территорию Республики Армения и отныне воздерживаться от подобных провокаций”, - как передает «Арменпресс», сообщили в Минобороны Армении.