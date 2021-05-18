“Кубок Карашамба: сорокалетний свидетель истории”: анимационный ролик Музея истории Армении

Музей истории Армении в рамках Международного Дня музеев представляет анимационный ролик “Кубок Карашамба: сорокадневный свидетель истории”, подготовленный в рамках грантовой программы Министерства науки, образования, культуры и спорта Армении на 2020 год.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ролике представлен Кубок, который хранится в Музее истории Армении и считается во всем мире уникальным образцом. Он был найден при раскопках одной из гробниц среднего бронзового века в селе Карашамб Котайкской области (археолог Ваан Оганесян) и датируется XXII - XXI вв. д. н. э. На этом уникальном кубке изображены древние ритуальные, символические сценки.