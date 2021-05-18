С конца года инфляция снизится и приблизится к целевому показателю в 4%: председатель ЦБ

Инфляционные тенденции носят временный, краткосрочный характер, инфляция снизится с конца года и приблизится к целевому показателю ЦБ в 4%. Как сообщает «Арменпресс», такую уверенность председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян выразил при представлении годового отчета о деятельности Центрального банка на заседании постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

“С конца прошлого года в Армении зарегистрировано значительное ускорение инфляции. Подсчитано, что инфляционные тенденции в основном обусловлены разовыми факторами предложения, наблюдаемыми при девальвации драма, перенесенной с международных товарных рынков. Поэтому инфляция временна, краткосрочна, с конца года она снизится и приблизится к нашей цели в 4%”, - сказал Мартын Галстян.

Он добавил, что, несмотря на небольшой рост инфляции и инфляционные ожидания, они, в результате равноценных действий Центрального банка, оцениваются в сфере управляемости и в основном базируются. В то же время, согласно опросам ЦБ, общественная неуверенность в отношении будущего направления инфляции увеличилась, что может создать риски будущего ускорения инфляционных ожиданий. Таким образом, денежно-кредитная политика Центрального банка в нейтрализации любого риска ускорения инфляционных ожиданий будет последовательной, не нанося при этом большого ущерба восстановлению внутреннего спроса.

Инфляция в марте 2021 г. составила 1,0% по сравнению с 0,5% в том же месяце прошлого года, при этом 12-месячная инфляция увеличилась до 5,8%, 12-месячная нормальная инфляция в конце марта ускорилась на 6,6%.

На заседании 4 мая 2021 г. Совет ЦБ принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта, установив ее на уровне 6,0%.