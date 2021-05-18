Миротворцы ООН усилили патрулирование ливано-израильской границы

Миротворцы Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) усилили патрулирование границы с Израилем в координации с ливанской армией после попытки запуска шести ракет в сторону еврейского государства из района Рашая-эль-Фухар и ответного обстрела со стороны израильских войск. Об этом написал во вторник в Twitter официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти.

"Командование ВСООНЛ обратилось к израильским войскам с требованием прекратить огонь, который велся по селению и высотам Кфар-Шуба, - отметил он. - Сейчас на границе установилось спокойствие, ливанские солдаты следят вместе с нами за порядком",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы призываем все стороны проявить сдержанность и не идти на обострение ситуации", - добавил Тененти.

Ранее катарская телестанция Al Jazeera передала, что артиллерия Израиля выпустила не менее 20 снарядов по селению Кфар-Шуба на юге Ливана. О пострадавших среди мирных жителей сведений не поступало. По словам представителя пресс-службы Армия обороны Израиля, войска обстреляли места, откуда были предприняты неудачные попытки запустить шесть ракет, ни одна из которых не смогла пересечь границу между двумя странами.

Al Jazeera сообщила, что жителям населенных пунктов на севере Галилеи дано указание срочно спуститься в бомбоубежища, после того как в поселении Каръят-Шмона раздалось шесть взрывов. Пока неизвестно, были ли это ракеты, запущенные из сектора Газа, или залпы были произведены из Ливана.