Арсен Казарян обсудил возможности углубления экономических отношений с торговым представителем России в Армении

ЕРЕВАН, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Возможности и направления дальнейшего углубления армяно-российских экономических отношений обсуждались 17 мая в ходе встречи председателя Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсена Казаряна и торгового представителя Российской Федерации в Армении Анны Донченко в офисе СППА. Как сообщает «Арменпресс», Союз промышленников и предпринимателей Армении сообщает, что Анна Донченко подробно представила деятельность структуры, действующей при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, имеющей представительства во многих странах, ее экономическую политику и приоритетные сферы. Задача - стимулировать увеличение объемов экспорта товаров из России, расширение ассортимента импорта, двусторонние инвестиции. В связи с этим представительство провело исследования рынка Армении, выделило приоритеты и направления экономических отношений, которые на данном этапе являются наиболее перспективными. Представитель России особо выделила сферы энергетики, химической промышленности, металлургии, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий, которые являются взаимно интересными сферами инвестирования. Структура не остается равнодушной и к поддержке совместных культурно-гуманитарных программ.

Высоко оценив существующие армяно-российские экономические связи, председатель СППА Арсен Казарян подчеркнул важность их дальнейшего углубления как в двустороннем дормате, так и в рамках Евразийского экономического союза. Особенно в результате углубления интеграционных процессов в последнем существенно увеличились объемы взаимного товарооборота. Он подчеркнул необходимость расширения прямых инвестиций, создания совместных промышленных и перерабатывающих предприятий, что позволит выйти на третьи страны, в частности, на европейско-иранские рынки. По словам Арсена Казаряна, существует широкое поле для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, информационных технологий, туризма и многих других сферах. Он подчеркнул необходимость расширения прямого экономического сотрудничества между регионами и частными предпринимателями. «Россия была и остается одним из наших приоритетных экономических партнеров», - сказал президент СППА.

Анна Донченко передала Арсену Казаряну приглашение министра торговли и промышленности РФ Дениса Мантурова принять участие в Международной промышленной выставке, которая пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля. Стороны договорились сделать такие встречи регулярными.

На встрече присутствовали вице-президент СППА Нерсес Караманукян и директор Эдуард Киракосян.