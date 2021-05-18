Программа военно-спортивного лагеря будет опробована в 4 школах Армении

Стартует пилотная программа военно-спортивного лагеря для учеников 11 классов школ Армении, которая в этом году будет осуществлена в 4 школах. Как передает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении сообщает, что для обсуждения деталей программы заместитель министра НОКС Жанна Андреасян встретилась с директорами вышеуказанных учебных заведений. На встрече присутствовал и Аркадий Петросян, директор военно-спортивной специализированной школы им. А. Манукяна. Это учебное заведение отвечает за реализацию пилотного проекта.

Приветствуя участников встречи, замминистра отметила, что организация лагеря направлена на усвоение программы по предмету “Начальная военная подготовка” и на закрепление знаний, полученных на практике.

“При пересмотре стандарта НВП были приняты во внимание серьезные проблемы, с которыми наша страна столкнулась после последней арцахской войны. С этой целью мы поставили задачу повысить качество преподавания предмета НВП, сделав значительный упор на развитие практических навыков. Во-первых, было пересмотрено общее тематическое представление программы, включены компоненты, которые актуальны сегодня. А во-вторых, значительный акцент был сделан на практической части. Планируется задействовать лагеря, которые будут обязательными для учеников 11 классов”, - сказала Жанна Андреасян, отметив, что программа обсуждалась с представителями Министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям, а также Военного университета имени Вазгена Саргсяна.

По словам замминистра, в этом году программа военных лагерей будет апробирована в четырех школах для 100 учеников. Школы были выбраны с учетом их активного и успешного участия в военных мероприятиях, организованных Министерством НОКС в последние годы. Эти следующие школы: старшая школа № 182 им. Г. Эмина, им А. Исаакяна 16, старшая школа Чаренцавана им. Маштоца, и средняя школа Гегашена им. Р. Степаняна

По словам Жанны Андреасян, программа предусматривает тестирование различных компонентов, в том числе и палаточного городка, чтобы ребята в соответствующих условиях смогли бы приобрести все необходимые практические навыки.

“Мы берем на себя большую ответственность, для этих 100 детей все должно быть организовано правильно. Во время подобных мероприятий с детьми этого возраста очень важны механизмы контроля. Необходима подготовительная работа как с родителями, так и с детьми. При этом, для вовлечения детей в этот процесс, обязательно и согласие родителей”, - подчеркнула замминистра, добавив, что программа совместной работы не может быть успешной без сотрудничества. В этом контексте Жанна Андреасян поблагодарила вышеупомянутые школы за согласие стать частью пилотной программы, выразив надежду, что полученный опыт поможет им с большим энтузиазмом участвовать и в других этапах. По ее словам, в результате апробации программы, она будет доработана и улучшена.

Структура лагеря будет аналогична структуре батальона Вооруженных сил Республики Армения, в который входят три взвода. В каждом взводе будет по десять или двенадцать учащихся. Программа лагеря считается практической частью предметной программы 8, 9, 10, 11 классов по предмету “Начальная военная подготовка”. Она рассчитана как для мальчиков, так и для девочек. Продолжительность программы 12 дней.