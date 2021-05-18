Армен Григорян проинформировал Насрулло Махмудзоду о ситуации на армяно- азербайджанской границе

ЕРЕВАН, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Состоялся телефонный разговор между секретарем Совета безопасности РА Арменом Григоряном и секретарем Совета безопасности Таджикистана, председателем Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ Насрулло Махмудзода. Как передает «Арменпресс», Аппарат Совета безопасности сообщает, что в ходе телефонного разговора Армен Григорян проинформировал Насрулло Махмудзода о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Насрулло Махмудзода подчеркнул важность решения вопроса мирным путем, выразив готовность оказать содействие в реализации механизмов решения вопроса.

Армен Григорян использовал предстоящее 19 мая заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ как благоприятную площадку для обсуждения этого вопроса.

В ходе беседы Армен Григорян подчеркнул, что требования азербайджанской стороны не имеют под собой фактических оснований, подчеркнув важность немедленного и полного вывода азербайджанских вооруженных сил с этих территорий.

В свою очередь Насрулло Махмудзода добавил, что Президент Таджикистана, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмон уже дал соответствующие поручения по данному вопросу министрам иностранных дел ОДКБ.