Европейские индексы - 17-05-21

МОСКВА, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.13% и составил 15396.62 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.28% и составил 6367.35 пункта, британский FTSE снизился на 0.15% и составил 7032.85 пункта, а российский RTSI вырос на 0.16% и составил 1551.36 пункта.