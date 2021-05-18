Европейские индексы - 17-05-21
МОСКВА, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.13% и составил 15396.62 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.28% и составил 6367.35 пункта, британский FTSE снизился на 0.15% и составил 7032.85 пункта, а российский RTSI вырос на 0.16% и составил 1551.36 пункта.
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