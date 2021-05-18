ЕРЕВАН, 18 МАЯ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ / АРМЕНПРЕСС. «Азербайджанские военнослужащие находятся в Армении уже неделю, и переговоры пока не принесли желаемого результата. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян заявил на вчерашнем заседании Совета безопасности, что «считает военно-политическую ситуацию после 12 числа неизменной. То есть серьезных изменений в военно-политическом плане не произошло, некоторые группы ушли, но ситуация не изменилась». По его словам, это означает, что мы должны продолжить использование механизмов ОДКБ и работать над использованием армяно-российских союзнических механизмов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил вчера журналистам, что Россия предложила помощь Армении и Азербайджану в демаркации и демаркации границы. Если у нас появится армяно-азербайджанская государственная граница, мы бы смирились с провалом более чем трех десятилетий борьбы за Арцах.

Иран хорошо осознает опасность, которую представляют далеко идущие цели Азербайджана в отношении южных границ Армении...»

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