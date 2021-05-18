ЕРЕВАН, 18 МАЯ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ / АРМЕНПРЕСС. «Армянская АЭС остановилась на 141 день. Это не просто локальный вопрос, связанный с энергосистемой. Если проанализировать, то мы увидим конкуренцию между логистическими коридорами Север-Юг и Восток-Запад. Если немного внимательнее, то вырисовывается картина отличия модульных АЭС от традиционных и, соответственно, версия, продиктованная нам из-за границы, но необходимостью нашего правильного выбора.

Дело в том, что, по словам руководителя Института энергетической безопасности Ваге Давтяна, модульные АЭС способны решить проблему чистого электроснабжения, а со стратегической точки зрения их важность равна нулю. Если мы планируем играть роль на рынках электроэнергии региона, действуя не как импортер, а как экспортер, наличие относительно дешевой и стабильной генерирующей АЭС более чем важно. В противном случае проект энергетического коридора Север-Юг – Иран-Армения-Грузия-Россия теряет всякий смысл.

Все наши соседи, кроме Грузии, либо развивают, либо стремятся создать «мирный атом». Турция считает развитие ядерной энергетики стратегической необходимостью, и Тегеран проводит свою энергетическую политику по той же логике. В то же время Баку начал переговоры с Москвой о строительстве первой атомной электростанции в Азербайджане. В данном случае отсутствие традиционных ядерных возможностей означает, что Армения может потерять высокий стратегический статус страны, развивающей «мирный атом» со всеми геополитическими последствиями. Так что делать?.. "

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