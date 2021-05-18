ЕРЕВАН, 18 МАЯ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ / АРМЕНПРЕСС. «Безуспешная попытка Азербайджана объяснить нарушение государственной границы Армении по трем направлениям неточностью карт, конечно, далека от реальности. Даже границы, определенные GPS, неприемлемы для Армении, которые в ближайшее время будут серьезно пересмотрена в результате демаркации, следовательно говорить о недопустимости случаев нарушения предварительно существующих границ не приходится. После ответных действий вооруженных сил Армении президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера отступил и поспешил заявить, что не видит оснований для Армении обращаться в ОДКБ, поскольку, по его словам, столкновений не было. Обеспечение неприкосновенности границ Армении - священный долг каждого армянина. Любое посягательство на эту небольшую часть нашей исторической колыбели получит достойный ответ, прежде всего со стороны армянского народа».

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