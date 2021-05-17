Вашингтон потребует от Баку вывести войска из Армении: Джейк Салливан в беседе с Пашиняном

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном по инициативе последнего.

Никол Пашинян выразил благодарность за заявление президента США, сделанное в годовщину Геноцида армян, отметив ключевое значение этого шага.

Собеседники коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Американская сторона сочла действия азербайджанских сил внутри границ Армении неприемлемыми и провокационными и сообщила, что позиция США также будет представлена руководству Азербайджана с требованием вывести свои войска с территории Республики Армения.

Советник Салливан высоко оценил проявленную армянской стороной в этой ситуации сдержанность и шаги по решению вопросов не военным, а дипломатическим путем.

Американская сторона также выразила обеспокоенность по поводу удерживаемых в Азербайджане армянских пленных и подчеркнула важность обеспечения их возвращения.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности высоко оценил приверженность правительства Армении делу укрепления демократии и заверил, что США будут и впредь поддерживать Армению в продвижении демократической повестки дня.