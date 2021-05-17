Напряженность на армяно-азербайджанской границе существенно не изменилась: Минобороны Армении

По сравнению с предыдущим днем ситуация, возникшая после провокационных действий вооруженных сил Азербайджана в некоторых приграничных районах Сюникской и Гегаркуникской областей Республики Армения, не претерпела серьезных изменений. После состоявшихся 16 мая переговоров несколько групп проникших на территорию Республики Армения представителей вооруженных сил Азербайджана вернулись на исходные позиции. Тем не менее, часть военнослужащих все еще находится на территории Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, сегодня министр обороны Республики Армения обсудил мирное урегулирование вопроса с министром обороны РФ, генсеком ОДКБ, директором Погранслужбы ФСБ РФ, а также в минобороны состоялась встреча с аккредитованными в Республики Армения военными атташе.

Министерство обороны Республики в очередной раз заявляет, что посягательства на суверенные территории Армении абсолютно недопустимы, азербайджанская сторона обязана без предварительных условий вернуться на исходные позиции во избежание развитий событий, чреватых непредсказуемыми последствиями.