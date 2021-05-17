Аккредитованными в Армении военными атташе представлена ситуация на армяно- азербайджанской границе

В административном комплексе министерства обороны Армении 17 мая состоялась встреча с аккредитованными в Республики Армения военными атташе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, начальник главного управления оборонной политики и международного сотрудничества министерства обороны Армении Левон Айвазян представил ситуацию, сложившуюся после вторжения 12 мая вооруженных сил Азербайджана в приграничные районы Сюникской и Гегаркуникской областей Республики Армения под предлогом уточнения границ, а также развитие ситуации.

Было отмечено, что несмотря на то, что согласно достигнутой договоренности несколько групп азербайджанских военнослужащих вернулись на исходные позиции в предыдущие дни, фактически проблема до сих пор не решена, и азербайджанские военнослужащие все еще находятся на территории Республики Армения.

Также было отмечено, что любое посягательство на суверенные территории Республики Армения абсолютно недопустимо, и азербайджанская сторона обязана без предварительных условий вернуться на свои исходные позиции.