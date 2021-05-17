Телеком и будущее в Армении։ статья Гургена Хачатряна по случаю Всемирного дня электросвязи и информационного общества

Председатель совета директоров компании Ucom Гурген Хачатрян по случаю Всемирного дня электросвязи и информационного общества 17 мая проанализировал будущее телекома в Армении, перечислив также проблемы и вызовы сферы. Арменпресс представляет анализ Гургена Хачатряна полностью:

Каждый день люди смотрят на экран телефона не менее 58 раз. Население планеты проводит 4,5 часа в день с телефоном в руках. Во времена создания первого сотового телефона в 1973 году технологическая революция была предсказуемой, но никто не думал, что телефон не только изменит культуру человеческой коммуникации, но и ускорит время.

Сегодня люди потребляют намного больше контента за один день, чем в средние века за всю жизнь. От здоровья, покупок, финансов до образования и общения - все делается по телефону, в результате чего сфера телекома переживает самый сложный и исторически величайший период истории.

1. Вызовы армянского телекома: все почувствуют последствия

Сегодня во всем мире отмечается Международный день телекоммуникаций и информационного общества, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы рассказать о будущем телекома в Армении, перечислив проблемы и вызовы. Сегодня наша страна сталкивается с серьезнейшими вызовами, касающимися инфраструктуры и вопросов информационной безопасности. Достаточно только отметить, что недавние изменения в ключевых инфраструктурах, питающие страну, резко повысили риски национальной безопасности.



Необходимость привлечения новых инвестиций в телеком Армении, ограничение объемов рынка, разобщенность обеспечения региональной безопасности и государственной отраслевой политики приводят к ослаблению сектора, а последствия будут ощущаться всеми нами: мной, вами, нашими семьями, нашим государством с его суверенитетом. Так что же делать?

2. Как началось развитие телекома в Армении

Армянский телеком-рынок активно развивался после либерализации и выхода Vivacell. А в 2009 году на рынок вышли два новых и инновационных игрока. Orange Армения в области мобильной связи и Ucom в области интернет связи и IP телевидения. Интенсивные инвестиции этих двух операторов, которые по разным расчетам превысили 400 миллионов долларов, привели к существенному улучшению качества услуг и значительному снижению цен на этих рынках, способствуя широкому распространению услуг связи в Армении.

Достаточно только вспомнить, что, когда мы впервые выходили на рынок с Ucom, распространенность интернета в Армении не превышала 5%. Сегодня – по состоянию на 2021г., имеются 3,78 миллиона абонентов мобильной связи (127,4% населения) и 2,2 миллиона абонентов, пользующихся интернет связью (68,2% населения).

3. Как трансформировался телеком: конец звонков и SMS

«Мобильный» рынок в Армении начал сокращаться в соответствии с глобальными трендами. За последние пять лет абонентские вызовы и SMS, являющиеся источниками традиционного дохода телеком сферы, уступили место звонкам, осуществленным с использованием интернет-связи и различным приложениям общения (WhatsApp, Viber, Messenger, Telegram, Signal).

С распространением социальных сетей использование цифрового контента абонентами увеличилось. По состоянию на 2021г. в РА имеется 1,8 миллиона активных пользователей социальных сетей (60,7% населения), из которых 1,76 миллиона (97,5%) входят в социальные сети с помощью мобильного телефона. В результате объемы использования интернет-трафика беспрецедентно выросли, что вынуждает операторов делать новые инвестиции для увеличения пропускной способности сети.

4. Модель спасения: почему так важны консолидации

Телеком - это область, требующая интенсивных капиталовложений с неприемлемо низкими показателями с точки зрения рентабельности инвестиций. А в случае с Арменией высокий географический риск страны также приводит к средневзвешенной стоимости высокого капитала и, как следствие, низкой прибыльности. Другими словами, сфера трендовая и работа мечты для молодых профессионалов, но с точки зрения менеджмента это серьезная головоломка.

На данный момент в мире существуют различные модели регулирования, обеспечивающие стабильность отрасли и непрерывность бизнеса, две основные из которых осуществимы в нашем регионе. Первая - это модель оператора отраслевых выделенных инфраструктур, действующих под сильным контролем регулятора, которая по принципу fair-play сдает свою сеть в аренду лицензированным операторам связи. Последние «продают» интернет, мобильные сервисы, TV, контент и т. д. При этом, оператор инфраструктур может быть и частным и государственно-частным партнерством.

На небольших конкурентных рынках с ограниченной абонентской базой превосходствует вторую модель «консолидаций». Наконец, если невозможно арендовать телеком-сеть, по крайней мере, путем слияния это может принести стабильность бизнеса на рынке за счет сокращения капитальных расходов вложения в сеть и операционных затрат по сервису. Консолидации дают возможность исключить строительство нескольких параллельной инфраструктур. Проводя параллели, представьте, какой была бы трата инвестиций, если бы в Ереване было несколько операторов водоснабжения и каждый из них строил и обслуживал свою собственную сеть водоснабжения. Следовательно, консолидация приводит к повышению эффективности инвестиций, сокращению инвестиционного цикла (сроков выкупов) и снижению себестоимости услуг. В результате всего этого абоненты непрерывно - год за годом получают более современные, инновационные услуги по более доступным ценам.

По данным Capital Confidence Barometer, только в 2017 году количество транзакций, опубликованных в результате консолидаций телекомов превысило 117 миллиардов долларов. На территории СНГ слияния превышают одну десятку. А теперь, особенно после пандемии, согласно отчету EY, 59% глобальных игроков телекома рассматривают какой-нибудь вариант слияния (при этом, 45% с другим оператором телеком и 52% с другим игроком отрасли, включая банки и медиа).

5. Низкие шансы на жизнеспособность отрасли при высоком уровне искренности

Недавно у меня состоялся интересный разговор с дочкой, которая скоро перейдет в старшую школу. Мы говорили о профессиях будущего и о том какие сферы будут жизнеспособными в будущем. Мы причислили бизнес в сфере телекома к числу меняющихся и тех, которые борются за жизнеспособность.

Действительно, телеком-игрокам в Армении следует искать новые и инновационные источники дохода и здесь второго варианта нет. Люди, которые мечтательной терминологией поют песню про «5G» и «высокоскоростную сеть нового поколения», либо неискренни, либо не разбираются в данной области, забывая, что телеком-компании - это прежде всего хозяйствующие, не благотворительные организации, и если там не будет прибыльности, то компании будут разрушаться одна за другой, и это нанесет гораздо больший ущерб экономике.

Сегодня в Ucom мы ставим перед собой задачу повысить операционную эффективность и не боимся громко заявить, что должны сначала максимально монетизировать уже вложенные инфраструктуры, а затем смело инвестировать для меняющих правила игры пробивных решений.

Сегодня мы осуществляем цифровую трансформацию во всех наших функциональных отделениях и не стесняемся сказать, что в Ucom еще есть направления работы, по которым нет эффективных решений. А последний вопрос и регулирование таких вопросов мы реализуем с помощью принятия быстрых и адаптивных решений. Благодаря нашему исполнительному составу и работникам, должен отметить, что мы имеем большой устойчивый прогресс.

6. Пандемия – менеджер по управлению изменениями

Есть такой юмор: говорят, что Covid19 стал ответственным за оцифровку нашей компании. Действительно, пандемия была ускоренным курсом цифровой трансформации, в результате которой за один год произошли изменения примерно на пять лет. Ситуация была особенно интересной для телекома с точки зрения изменения векторов потребления контента.

В постпандемическом мире телеком стал усиливаться в качестве поставщика консолидированных услуг, обеспечивающих для родителей безопасность ребенка с помощью смарт часов. Телеком - это ваш умный дом, который обеспечивает отчет и регулировку о температуре в помещении по телефону. Телеком - это ваш электронный кошелек, ваша система уведомлений и покупок, окно единого электронного управления с государственными структурами и, наконец, ваше образование и развлечения.

Если вы следили, Ucom уже давно предлагает варианты продажи smart home и умных устройств, у нас есть общеобразовательный канал с нашим IP TV, платежной системой Upay и т. д. До пандемии я думал, что у нас еще есть время для стратегического развития во всех областях, поскольку у нас прочные позиции на рынке. Теперь я понимаю, что это время прошло уже вчера, и мы часто говорим с моими международными партнерами в этой области, что обновления одного и того же продукта или услуги недостаточно. Инновации - это воздух и вода, для получения которых нужно набраться смелости изменить также метод управления и организационный механизм телеком-бизнеса.

7. Информационная безопасность – как наиболее важная задача для Армении

Основная тема в мире сегодня – это big data, роботика, искусственный интеллект... Все это, конечно же, открывает большое окно возможностей для телекома. Но сегодня, в послевоенной Армении, мы, к сожалению, много работаем над обеспечением минимального - информационной безопасности.

Как бизнес, мы в Ucom-е несем фидуциарную ответственность перед нашими акционерами, нашими партнерами и сотрудниками. Как армянский оператор связи, мы несем моральную ответственность перед своей родиной и государством не допустить информационной блокады Армении ни при каких обстоятельствах. Я уже отметил риски информационной безопасности, остальное не предполагает публичности.

Только должен сказать, что, конечно, мы видим решения проблемы, но это решение неизбежно переходит от частного сектора к сфере межгосударственного урегулирования и необходимо, чтобы органы, принимающие решения, наконец, поставили интересы государства выше интересов игры «команда-команда».

8. Ucom - сильный и адаптивный армянский оператор

В заключение хочу призвать вас быть бдительными и ответственными. Победят те, кто уже сегодня думает о будущем. Помнить о том, что сфера телекома осталась одной из единственных из инфраструктур, имеющих стратегическое значение для страны, что у нее есть оператор с армянским капиталом и армянская повестка дня, - это уже не мало. И даже сегодня Ucom открывает окно информационной безопасности и регионального влияния для страны и нам удалось сделать Армению страной интернет-транзита. В настоящее время мы ведем также переговоры о том, чтобы сделать Армению страной «транзит» для контента для привлечения в Армению крупнейших международных интернет-компаний и установления в нашей стране интернет-центра.

С другой стороны, считаю, что потенциал армянского оператора с точки зрения информационной безопасности страны и цифрового суверенитета должен быть определен на самом высоком уровне. В связи с этим крайне необходимо деление инфраструктур и рассмотрение возможностей консолидации.

В Армении, как и везде, предстоит проделать огромную работу для удовлетворения бизнес продолжительности сферы и меняющихся потребностей абонентов. Но вызовы нас не пугают. У нас есть знания и способности, чтобы продвигать нашу страну и защищать интересы нашего государства.