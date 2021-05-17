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Генштаб ВС Армении опровергает слухи о захвате азербайджанцами армянских позиций в Варденисе

Генштаб ВС Армении опровергает слухи о захвате азербайджанцами армянских позиций в Варденисе

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении опроверг информацию, распространенную некоторыми СМИ о том, что азербайджанцы заняли армянскую позицию в приграничном районе Вардениса.

Как передает Арменпресс, Центр проверки информации сообщает, что Генштаб ВС Армении категорически опроверг эту информацию.

«Мало того, что азербайджанцы не заняли никаких армянских позиций, но и теоретически не могли этого сделать, потому что в той части границы, где азербайджанцы пытались продвинуться, просто нет боевых позиций, и это просто открытая территория, которая, как и находящиеся там азербайджанские военные, находятся под контролем армянских подразделений», - пояснили в Генштабе ВС Армении.


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