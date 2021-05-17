В крупных городах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги вновь звучат в крупных городах юга Израиля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба армии.

"Сирены воздушной тревоги сработали в Ашкелоне, Ашдоде, Беэр-Шеве и в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа", - говорится в сообщении военных.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.