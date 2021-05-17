На встрече с Володиным Мирзоян подчеркнул недопустимость посягательства на зону ответственности ОДКБ

Находящаяся с официальным визитом в Российской Федерации делегация во главе с председателем Национального Собрания Республики Армения Араратом Мирзояном встретилась со своими российскими коллегами во главе со спикером Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславом Володиным.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя армянскую делегацию, спикер Госдумы подчеркнул, что отношения между двумя странами продолжают развиваться на основе диалога и стратегического партнерства. Он добавил, что российская сторона высоко ценит и придает важность армяно-российским отношениям, выразив уверенность, что параллельно с преодолением эпидемии контакты будут более активными на разных уровнях.

Председатель НС Арарат Мирзоян, поблагодарив за приглашение посетить Москву с официальным визитом, в свою очередь подчеркнул, что армяно-российское сотрудничество динамично развивается.

Спикер парламента Армении представил российским коллегам текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, напомнив, что на сегодняшний день Азербайджан не выполнил полностью положение о возвращении военнопленных и других удерживаемых лиц, предусмотренное трехсторонним заявлением от 9 ноября. Коснувшись вторжения вооруженных сил Азербайджана на территорию Республики Армения, Мирзоян подчеркнул недопустимость какого-либо посягательства на Республику Армения и, соответственно, зону ответственности ОДКБ.

Стороны достигли договоренности об обсуждении указанных вопросов на соответствующих многосторонних площадках.

В ходе встречи члены двух делегаций обменялись мнениями по повестке армяно-российских отношений, расширению отношений по ряду направлений на двусторонней и многосторонней площадках.