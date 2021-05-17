Глава МИД Франции призвал Баку и Ереван условиться о выводе сил Азербайджана из Армении

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Баку и Ереван договориться о выводе войск Азербайджана с армянской территории. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник во французском дипломатическом ведомстве по итогам телефонных переговоров министра с армянским и азербайджанским коллегами Ара Айвазяном и Джейхуном Байрамовым.

"В связи с недавней напряженностью на границе Армении и Азербайджана Жан-Ив Ле Дриан напомнил о большой озабоченности Франции и ее приверженности сохранению территориальной целостности Армении", - отметили во французском МИД. "Франция пристально следит за ситуацией и призывает стороны продолжать дискуссии с целью обеспечения безотлагательного вывода азербайджанских сил с армянской территории", - подчеркнули в министерстве.