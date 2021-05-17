Москва приложит все усилия для мирного урегулирования ситуации на армяно- азербайджанской границе: Шойгу

Исполняющий обязанности министра обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Вагаршак Арутюнян представил своему российскому коллеге ситуацию, сложившуюся вследствие осуществленной вооруженными силами Азербайджана 12-13 мая провокации. И.о. министра обороны Армении сообщил, что, несмотря на достигнутую в ходе переговоров договоренность и тот факт, что несколько групп азербайджанских военнослужащих вернулись на свои исходные позиции, часть из них все еще остается на территории Республики Армения, а значит, проблема не разрешена.

Вагаршак Арутюнян счел недопустимым посягательства на суверенные территории Республики Армения, подчеркнув, что дальнейшее развитие ситуации может привести к непредсказуемым последствиям.

Министр обороны России заверил, что этот вопрос находится в центре внимания военно-политического руководства Российской Федерации и официальная Москва приложит все необходимые усилия для мирного урегулирования сложившейся ситуации.