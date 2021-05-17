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Азиатские индексы выросли - 17-05-21

Азиатские индексы выросли - 17-05-21

ТОКИО, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.92% и составил 27824.83 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.24% и составил 1878.86 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.78% и составил 3517.62 пункта, а HANG SENG вырос на 0.59% и составил 28194.09 пункта.


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