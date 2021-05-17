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Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Республики Беларусь

Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Республики Беларусь

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом государства-члена Организации Договора о коллективной безопасности, Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян проинформировал собеседника о последних событиях на армяно-азербайджанской границе. Он отметил, что азербайджанская сторона, поправ все нормы международного права, нарушила границу и вторглась на суверенную территорию Республики Армения. Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения обратил внимание собеседника на необходимость обстоятельного обсуждения вопроса в рамках ОДКБ и сопоставления позиций государств-партнеров ОДКБ по случившемуся.

Президент Лукашенко выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и выразил готовность приложить усилия по мирному разрешению ситуации.


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